انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.2 ريختر ضرب رومانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المعهد الوطني الروماني أن "الزلزال ضرب على الساعة 16:58، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج بلغت شدته 5.2 درجة على عمق 15 كم".

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار.

وشعر الناس بالزلزال ليس فقط في العاصمة الرومانية، على بعد 207 كيلومترات من مركز الزلزال. ولكن أيضا في دولة مولدوفا المجاورة.



وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.