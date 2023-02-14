«هو سبب الأزمة».. برلسكوني يحمّل زيلينسكي مسئولية الحرب في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، باللوم على رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، في العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية هناك حاليا، والتي تقترب من عامها الأول.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، قال برلسكوني، الذي يدعم حزبه حكومة اليمين الإيطالية ويعتبر حليفا وصديقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب في أوكرانيا "لم تكن لتحدث مطلقا" لو كان زيلينسكي "أوقف مهاجمة جمهوريتيّ دونباس اللتين تتمتعان بحكم ذاتي"، وهما ضمن أجزاء ضمتها روسيا بشكل غير شرعي في أوكرانيا.

وأضاف برلسكوني في تصريحاته أنه يحكم على سلوك زيلينسكي "بشكل سلبي للغاية".

وتقول شبكة "سكاي نيوز عربية" إن بهذه التصريحات وضع برلسكوني نفسه مجددا على خلاف مع دعم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني القوي لكييف.

ووجه برلسكوني انتقاداً لجورجيا ميلوني بعد لقائها بزيلينسكي، حيث قال إنه لم يكن ليفعل ذلك لو كان رئيسا للوزراء.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي السابق، رداً سريعا من مكتب جورجيا ميلوني الذي صرح بأن "دعم الحكومة لأوكرانيا راسخ وقوي".

وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أن دعم أوكرانيا "واضح في سياسة الحكومة وأصوات البرلمان، بما يشمل إرسال أسلحة للقوات الأوكرانية."