شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس النواب يواجه وزير الشباب والرياضة بـ136 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، للرقابة البرلمانية، وذلك لمواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية.

ويواجه النواب وزير الشباب والرياضة بـ 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

كما تطرح تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية

ويفتح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية، ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين و خطة دعم المواهب الرياضية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب وخطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.