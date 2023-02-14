بعد إسقاط أجسام غريبة.. الولايات المتحدة تحسم الجدل بشأن وجود كائنات فضائية

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الاثنين، إنه "ليس هناك أي مؤشر على أنشطة لكائنات فضائية".

يأتي هذا بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الأجسام الطائرة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت كارين جان بيار في تصريحات للصحفيين: "أعلم بأن هناك أسئلة وقلقا حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر على (وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة".

وأكدت المتحدثة أنه "كان من المهم أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن".

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، صرح الجنرال جلين فانهيرك، قائد قيادة الدفاع الفضائية لأمريكا الشمالية (نوراد)، بأنه "لا يستبعد شيئا في هذه المرحلة"، الأمر الذي أثار التباسات كثيرة.

وكانت واشنطن قد أسقطت 3 أجسام طائرة لم تحدد هويتها فوق أراضيها وكندا في الأيام الأخيرة.

وفي الرابع من فبراير الجاري، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا أعلنت أنه يُستخدم لأغراض تجسسية.

وتم إسقاط هذه الأجسام، الجمعة، فوق ألاسكا (شمال غرب)، والسبت، فوق يوكون في شمال غرب كندا، والأحد، فوق بحيرة هورون شمال الولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه الإثنين، لم يدل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، سوى بتفاصيل قليلة عن مصدر هذه الأجسام، أو عن إمكان تزودها قدرات لجمع المعلومات.

وقال كيربي: "لسنا واثقين بأنها زودت أو لم تزود قدرة استطلاع، ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك"، موضحا من جهة أخرى أنه لم يتم جمع حطام الأجسام حتى الآن، أقله من الجانب الأمريكي.

وكرر كيربي أن الرئيس جو بايدن "أمر بإسقاطها"؛ لأنها قد تعرض الملاحة الجوية المدنية للخطر حتى لو لم تشكل "تهديدا عسكريا".