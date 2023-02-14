شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش تسعير الأراضى والوحدات الصناعية والقيمة الإيجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات، لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات.

وطالب اللجنة، الاهتمام وحل مشاكل المجمعات الصناعية القائمة قبل طرح مجمعات جديدة، وضرورة عمل عربات طعام متنقلة للشباب في المناطق الصناعية بدلاً من إنشاء مجمعات خدمات وبالتالي توفير فرص عمل للشباب ووواللجنة ذللت العقبات اما قانون عربات الطعام المتقلة، وتوحيد جهة الولاية علي الأراضي الصناعية، وأن تكون لهيئة التنمية الصناعية وليست لأي جهة آخري كالمحليات ، حتي لا يكون هناك تضارب ويمكن حل أي مشكلات تقابل المستثمرين.

جدير بالذكر أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أكدت أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بعد أن واجه العديد من الإشكاليات فى عملية التطبيق يهدف فى الأساس لدعم الفكر وتوجه الدولة نحو توفير فرص عمل للشباب.