"خارجية النواب" تواصل مناقشة ملف مكاتب التصديقات

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن القصور الشديد في خدمة التصديق على الطلبات في مكتب التصديق في محافظة الدقهلية.

محمد يوسف

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