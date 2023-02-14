شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تواصل مناقشة ملف مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن زيادة عدد العاملين بمكتب توثيق محافظة الغربية.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن القصور الشديد في خدمة التصديق على الطلبات في مكتب التصديق في محافظة الدقهلية.
جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قد أعلنت خلال اجتماعات سابقة انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.