انت الان تتابع خبر بعد الانتصار الأخير.. مدرب ليفربول يشيد بأحد نجومه: فتى ذكي وهادئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت الأجواء رائعة، أحب جمهوري وما فعلوه كان أمرا مميزا ومفيدا للغاية، لقد كان الديربي ممتعا ولعبنا مباراة بالطريقة التي أردناها، وليست مباراة أرادها إيفرتون".وأضاف: "حافظنا على الكرة وعملنا على الجانبين وصبرنا. وصلنا خلف خطهم. رأيت وحدة حقيقية الليلة، كان الجميع يقاتلون حقا وسجلنا هدفين من هجمتين مرتدتين رائعتين".

وواصل: "كنا هناك وهذا يجب أن يكون علامة لنا بشأن ما يتعين علينا القيام به. ربما استحوذنا على 70 % وسجلنا من هجمتين مرتدتين، وهذا يجعل الأمر مميزا".

وتابع: "لقد مر هذا النادي بأمور أسوأ، ولكننا يمكننا إظهار التعامل مع اللحظات الصعبة. لقد استمتعت بكل ثانية من المباراة".

وعن أداء لاعب الريدز الشاب ستيفان بايسيتيتش، قال كلوب: "لقد شاهدت الكثير من العروض الجيدة ولكن ستيفان برز، نحن سعداء حقا معه، فتى كبير ذكي وهادئ حقا. لعب في مركز جديد، كلاعب وسط رقم 8، وسألته إذا أعجبه الأمر وقال نعم، إنها قصة جميلة".