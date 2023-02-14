انت الان تتابع خبر بكمين محكم.. اعتقال 5 مطلوبين بعد الاشتباك معهم في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تابعت أهدافا لعصابات الجريمة المنظمة في مناطق الحدود الفاصلة بين محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى".



وأضافت، أن "القوة اشتبكت معهم وتمكنت من القاء القبض على 5 منهم بعد اصابة 3 مطلوبين خلال كمين على الطريق الرابط بين الشنافية وغماس ولازالت تتبع احد المجرمين".