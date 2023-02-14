شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022 .

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022.

وتعقد اللجنة غدا الأربعاء اجتماعا لها لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022.

وكان اللجنة عقدت أمس الاثنين اجتماعا لها لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022.