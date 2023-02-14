إطلاق نار في جامعة ميشيغان وسقوط ضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت شرطة جامعة ميشيغان الأمريكية، الثلاثاء، وقوع حادث إطلاق نار داخل الحرم الجامعي.

وأدى إطلاق النار إلى سقوط عدد من الضحايا، بينهم قتلى لم يُعرف بعد عددهم الدقيق، ولا توجد معلومات عن مشتبه به محتمل، بحسب وسائل إعلام محلية.

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وقالت الشرطة، في تغريدات عبر تويتر، إن "طلاب جامعة ميشيغان طُلب منهم الاحتماء في أماكنهم".

وأوضحت الشرطة أن "البحث عن مشتبه به فور إطلاق النار على الحرم الجامعي مستمر".

وأضافت: "يعتقد أن المشتبه به يسير على قدميه الآن. ويجب أن يستمر الأفراد داخل وخارج الحرم الجامعي في الاحتماء في مكانهم. والشرطة ستواصل البحث".

وكانت الشرطة تلقت بلاغات عن إطلاق طلقات بالقرب من "بيركي هول"

في حرم "إيست لانسينج"، حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ولا تزال أمريكا تعاني بشكل مستمر من حوادث إطلاق النار التي ترتكب لأسباب مختلفة، وعلى إثر ذلك وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين بحظر البنادق الهجومية، أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاما.

وكان الكونغرس أقر حظرا لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر عالية السعة عام 1994، لكن المشرّعين لم يجددوه عام 2004، وعلى إثر ذلك ارتفعت مبيعات الأسلحة.