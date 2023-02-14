شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث زيادة المساحات المزروعة بالأرز فى بورسعيد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة مساحات زراعة الأرز في منطقتي جنوب وشرق محافظة بورسعيد، المطالبة بإنشاء كباري مشاة على ترعة عزام في منطقة كربة عايد جنوب بورسعيد لتيسير انتقال المزارعين.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها، طلب بشأن تهالك الجسور الواقعة على المصرف الممتد بطول طريق الأبرقجي بمركز الرحمانية محافظة البحيرة، وطلب بشأن استكمال تغطية مسافة 120 مترًا من مصرف ديرب البلد داخل الكتلة السكنية بمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية حفاظاً على الصحة العامة.

وتختتم اجتماعها بمناقشة طلب بشأن عدم اجراء أعمال الصيانة اللازمة لكباري السيارات على ترعة الاسماعلية في مراكز التل الكبير والقصاصين وأبو صوير محافظة الإسماعيلية فضلاً عن إهمال صيانة كباري المشاة بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن اللجنة ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن الأعلاف، وأكد النواب ضرورة استيراد تقاوى (البيناكم) أحد محاصيل الأعلاف، وكذلك ضرورة التوسع فى توفير تقاوى المحاصيل الزيتية و التقاوى المعتمدة وزراعة المحاصيل المهندسة وراثياً، وضرورة الإعلان عن الأصناف المعتمدة من التقاوى بكل إدارة زراعية لتوريدها للزراع بجميع محافظات الجمهورية وتسجيل جميع التقاوى من كافة المحاصيل لمنع الاختلاط بين الأصناف.