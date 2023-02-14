شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناتو يحذر: استخدام الجيش الأوكراني للذخيرة يفوق الإمدادات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر ينس ستولوتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من أن أوكرانيا تستهلك الذخيرة بوتيرة أسرع مما تستطيع حليفاتها الغربية توفيره، ما يفرض ضغوطا على الصناعات الدفاعية الغربية، في وقت تكثف فيه روسيا هجومها العسكري.

وقال ستولتنبرج: "إن الحرب في أوكرانيا تستهلك كمية هائلة من الذخيرة وتستنفد مخزون الحلفاء، إن معدل استهلاك أوكرانيا للذخيرة يفوق عدة مرات معدل الإنتاج الحالي، هذا يضع صناعاتنا الدفاعية تحت ضغط".

وبحسب بعض التقديرات، فإن أوكرانيا تطلق نحو ستة إلى سبعة آلاف قذيفة يوميا، وهو ما يعادل ثلث ما تستخدمه روسيا يوميا، بعد مرور عام على اندلاع الحرب.

ستولتنبرج قال عشية اجتماع لوزراء دفاع ”ناتو” يستغرق يومين، إن وقت انتظار توريد الذخيرة ذات العيار الكبير قد زاد من 12 إلى 28 شهرا، والطلبات المقدمة اليوم لن يتم تسليمها إلا لمدة يومين وبعد عام ونصف.

وقال رئيس الوزراء النرويجي السابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بدأ بالفعل هجوم الربيع العسكري الذي طال انتظاره من جانب روسيا في أوكرانيا لذلك يجب أن نواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للفوز وتحقيق سلام عادل ودائم.

وقال للصحفيين في بروكسل: "واضح أننا في سباق لوجستيات.. يجب أن تصل القدرات الأساسية مثل الذخيرة والوقود وقطع الغيار إلى أوكرانيا قبل أن تتمكن روسيا من أخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة.. السرعة ستنقذ أرواحا".