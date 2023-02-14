شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل غزت كائنات فضائية أمريكا؟.. البيت الأبيض يحسم جدل الأجسام الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسم البيت الأبيض، الثلاثاء، الجدل حول الأجسام الطائرة، التي غزت سماء أمريكا وكندا مؤخرا، وأكد البعض أنها "كائنات فضائية".

جاء ذلك بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.

وأكدت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه "ليس هناك أي مؤشر لأنشطة كائنات فضائية".

وأضافت بيار: "أعلم أن هناك أسئلة وقلق حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر لـ(وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أنه كان "من المهم أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن".

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، الأحد، قال الجنرال غلين فانهيرك قائد قيادة الدفاع الفضائية لأمريكا الشمالية (نوراد) إنه "لا يستبعد شيئا في هذه المرحلة"، الأمر الذي أثار التباسات كثيرة.

ومن جانبه، لم يدل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، خلال المؤتمر، سوى بتفاصيل قليلة عن مصدر هذه الأجسام أو عن إمكان تزودها بقدرات لجمع المعلومات.

وقال كيربي: "لسنا واثقين بأنها زودت أو لم تزود بقدرات استطلاع، ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك".

وأوضح من جهة أخرى، أنه "لم يتم جمع حطام الأجسام حتى الآن، على الأقل من الجانب الأمريكي".

وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن أمر بإسقاطها لأنها قد تعرض الملاحة الجوية المدنية للخطر حتى لو لم تشكل "تهديدا عسكريا".

وأسقطت الولايات المتحدة 3 أجسام طائرة لم تحدد هويتها فوق أراضيها وكندا في الأيام الأخيرة.

وكانت قد أسقطت في الرابع من فبراير/شباط الماضي منطادا صينيا أعلنت أنه يستخدم لأغراض تجسسية.

وتم إسقاط هذه الأجسام، الجمعة، فوق ألاسكا (شمال غرب)، والسبت فوق يوكون في شمال غرب كندا، والأحد، فوق بحيرة هورون شمالي الولايات المتحدة.