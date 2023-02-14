شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش ملف أزمة الطلبة المسحوب ملفاتهم بجامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، الأول لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سارة النحاس، بشأن تأخر وجود حلول بديلة للطلاب الواقع عليهم قرار سحب الملفات بجامعة الإسكندرية.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن طلبة كلية التجارة قسم إنجليزي في معادلة الجي بي أس (GPS) والذي لم يتجاوز نسبة الـ60% .

فيما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم قبول وتفعيل مبدأ تقليل الاغتراب لطلاب كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وسوء تقديم الخدمة للمرضى في مستشفى الناريمان.

فى سياق متصل تعقد لجنة الصناعة اجتماعين لها الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى طلب الإحاطة من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.