سر شعور سكان القاهرة الكبرى بزلزال تركيا المدمر.. البحوث الفلكية تجيب

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سر شعور سكان القاهرة الكبرى وغيرها من المدن بزلزال تركيا وسوريا.

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وأوضح أن عمق الزلزال كان كبيرا جدا وعميقا لذلك شعرنا به، ولا يوجد أي خسائر أو أضرار من الزلزال ولم ندخل منطقة حزام الزلازل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، الإثنين، أن كل منطقة لها بصمتها الزلزالية، والمنطقة التي وقع بها الزلزال بها نشاط زلزالي، والتوابع الخاصة بالزلزال كانت درجتها أقل وغير محسوسة وبعيدة كل البعد عن الأراضي المصرية.

وتابع جاد القاضي: "يجب تعظيم جهودنا والتقليل من المخاطر والخسائر وينبغي تجهيز المنظومة الداخلية من إسعاف ومطافي وغيرها وتوعية المواطن بكيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث من خلال عدم التدافع والحفاظ على الجسد قدر الإمكان".

وأكد أن "الزلازل ليست لها مواعيد لكن يجب أن نكون مستعدين للحفاظ على أروحنا، وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتغيرات المناخية ليست لها علاقة بالزلازل".