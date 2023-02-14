شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة لتطوير مراكز شباب محافظة المنيا أمام لجنة الشباب بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن دعم نادى ملوى الرياضي ومركز شباب ناصر بملوى بمحافظة المنيا، وتأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الجزائر لمدة شهر.

وتبحث اللجنة طلبى الإحاطة بشأن إنشاء مركز شباب بقرية السعدية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، وأخر حول إنشاء مركز شباب بقرية نزلة خلف التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

جدير بالذكر ان اللجنة ناقشت خلال الأيام الأخيرة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مراكز الشباب، وقال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الوزارة معنية بأن يكون لديها خريطة باحتياجات كل مديرية على مستوى الجمهورية للوقوف على مراكز الشباب المراد إنشاؤها أو الانتهاء من أعمال أعمال الإحلال والتجديد، مطالبا أن يكون مركز الشباب محل النقاش أولوية فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة، عقدت جلسة استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، وهذه التعديلات تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة.