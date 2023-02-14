شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كلوب عقب فوز ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، ويقطع صيامه التهديفي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: كانت الأجواء رائعة الليلة، أنا في حالة حب مع جماهيرنا، ما فعلوه الليلة كان مميزًا ومفيدًا للغاية، لقد كان ديربي حقيقي.

وتابع: لعبنا المباراة التي أردنا لعبها الليلة، وليست المباراة التي أراد إيفرتون لعبها، لقد رأيت وحدة حقيقية الليلة، كان الجميع يقاتلون،سجلنا هدفين من هجمتين مرتدتين رائعتين حقًا.

وأردف: الليلة كنا متواجدين في المباراة، وهذا يجب أن يكون دليلًا لنا لما يتعين علينا القيام به فيما بعد، ربما استحوذنا على الكرة بنسبة 70 %، وسجلنا هدفين من هجمتين مرتدتين، هذا يجعل الأمر مميزًا.

وأشار: أداء المباراة بشكل عام كان الأفضل منذ فترة من الوقت، ربما تتحقق الانتصارات عندما لا تلعب جيدًا، ولكن سيكون الأفضل بدرجة أكبر أن تحصل على 3 نقاط عندما تستحقها، واليوم استحقيناها.

وواصل: أشعر بارتياح كبير، أنت لا تعرف أبدًا متى ستفعل ذلك من جديد، كنت سأفعل ما تطلبه الجماهير مني أيًا كان، باستثناء خلعملابسي!.

وأكمل: أعتقد أن الطريقة التي تتصرف بها تحدد المستقبل، لقد مر هذا النادي بأمور أسوأ، ولكننا نظهر ما نحن عليه كنادِ من خلال طريقة تعاملنا مع المواقف الصعبة، لقد استمتعت بكل ثانية من المباراة.

وأتم عن ستيفان بايتيتش: لقد شاهدت الكثير من العروض الجيدة الليلة، ولكن ستيفان تألق، نحن سعداء حقًا معه، إنه فتى ذكي وهادئ حقًا، لعب في مركز جديد، وعندما سألته بعد المباراة عما إذا كان استمتع بذلك، قال لي (نعم)، إنها قصة جميلة.