شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من صلاح عقب فوز ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام محمد صلاح لاعب ليفربول، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره إيفرتون، ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، ويقطع صيامه التهديفي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لـ صلاح: فوز كبير بالنسبة لنا، قضينا أسبوعًا رائعًا في التدريبات، كان اللاعبونمتحمسين للغاية ولم نكن نطيق الانتظار لخوض المباراة من أجل تغيير كل شيء، نأمل أن تكون تلك هي البداية.

وتابع: هدفي؟ أعلم أن نونيز سريع حقًا، كان لديهم ركلة ركنية، ثم مررنا الكرة لبعضنا، كنت أعلم أنه سيلعب الكرة في تلك المساحة، كنتأركض بأسرع ما يمكنني، وسجلت، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.

وشدد: أنا أتدرب مع داروين، أعرف أسلوبه، أعرف كيف يحب اللعب، عندما نقوم بهجمة مرتدة، نمضي فقط، فعلنا ذلك عدة مرات، ضدنابولي، عدة مرات ضد السيتي، لذا أعرف كيف يلعب وكيف هو كلاعب.

وواصل: نونيز سيسجل الكثير من الأهداف، أنا أقول لكم هذا، هذا الرجل سيسجل الكثير من الأهداف.

وأشار: كنا محظوظين بعض الشيء لكن الحظ يأتي دائمًا عندما تعمل بجد حقًا، أنا متأكد من أن الجميع كانوا متحمسين لتلك المباراةلتغيير كل شيء ونأمل أن تكون هذه البداية بالنسبة لنا كما قلت.

وأكمل: تحدث إلينا ميلنر وهندرسون أمس وأخبرونا أننا بحاجة فقط للعب كرة القدم، علينا الاستمتاع، لقد كنا معًا لمدة 6 سنوات، لقدظهرنا بمظهر ليفربول القديم، ولكن كل هذا بدأ منذ الأسبوع الماضي، أنا متأكد من أننا سنقوم بعمل رائع مرة أخرى.

وأتم عن ستيفان بايتيتش: إنه لاعب وشخص رائع، يحاول دائمًا العمل بشكل جاد، كان أفضل لاعب لدينا منذ أن بدأ اللعب لنا (الفريقالأول)، نأمل أن يحافظ على تلك الثقة ويستمر في العمل.