شكرا لقرائتكم خبر فلسطين توثق قصة 48 شهيدا من بداية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 48 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن 48 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية هذا العام، بينهم تسعة أطفال وسيدتان، وفي القدس المحتلة جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل الانتشار المكثف في القدس، وهدمت وفق مركز معلومات وادي حلوة ثلاثة منازل، في قرية جبل المكبر، وتستعد لهدم منازل أخرى، بعد أن سلمت إخطارات بهدمها.

من جانبه أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 30 فلسطينيا أصيبوا بجروح ورضوض وحالات اختناق خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء تصديهم لعمليات الهدم في جبل المكبر.

بالتواكب، استشهد شاب فلسطيني أمس وجرح عدد آخر في العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي تخلله محاصرة قوات الاحتلال لمبان سكنية عدة، وإطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.

وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من المناطق بالصواريخ، وأفادت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال غرب مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، مما تسبب بأضرار في ممتلكات الفلسطينيين دون أن يتسبب بإصابات.