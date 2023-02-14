شهادات مصورة تفضح تجنيد الحوثي للطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضحت شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين تورطهم في تحويل طلاب مدارس اليمن إلى مجندين في جبهة الموت.

وحصل باحثون ميدانيون على صور للقيادات الحوثية وهم يحرضون الطلاب في المدارس العامة أثناء زياراتهم إلى تلك المدارس، وخصوصا في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام الحوثيين لمقاتلين أطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال.

ووثقت منظمات المجتمع المدني اليمنية عدد 5588 طفلا تم تجنيدهم خلال الفترة من 2015 وحتى 30 ديسمبر الماضي بواقع 5467 تتحمل مسؤولية تجنديهم جماعة الحوثي، وطالب البيان منظومة الأمم المتحدة ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمجتمع الدولي المهتم بملف حقوق الانسان باليمن والمنظمات الدولية المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم بالضغط على جميع الأطراف وعدم استهدافهم للأطفال وعدم تجنيدهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع.

وقالت عدد من المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، الذي يصادف 12 فبراير من كل عام، «إن جميع الأطراف عملت باستمرار على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي سعت بوتيرة عالية إلى استقطاب وحشد الأطفال إلى معسكراتها، وجندت لذلك كل الوسائل المتاحة أمامها؛ سيما المدرسة والمسجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

على صعيد آخر، ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مواقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وأشاد خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن فاجن، بالإسهامات الفاعلة للبحرية الأمريكية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، التي قادت إلى اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية والإجراءات الحكومية للحد من التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت النفط والبنى التحتية، وإمدادات التجارة العالمية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا مغلقا برئاسة الدكتور رشاد العليمي، أكد خلاله مضيه في دعم الإصلاحات الإدارية، والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، وتسخير كافة الإمكانات للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والوفاء بالتزامات الدولة خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، والطلاب الدارسين في الخارج.

مشاهدات يمنية:

