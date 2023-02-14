300 شخصية في انطلاق قمة الحكومات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في دبي فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، أمس، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر، لاستشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحا في جميع المجالات.

ووفق ما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية على موقعها الالكتروني، بدأت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، بوقوف المشاركين دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وألقى محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، الكلمة الافتتاحية للجلسة الرئيسة للقمة بعنوان: «10 سنوات من التحولات».

وتشهد القمة في دورتها الحالية حزمة من الإضافات النوعية، في مواكبة دائمة للتغيرات العالمية المتسارعة، ولتواصل القمة دورها الأكثر تأثيرا كمنصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

وتعقد القمة هذا العام أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، كما تستضيف 22 منتدى عالميا تركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية، تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

وتشهد القمة أيضا توقيع 80 اتفاقية ثنائية، وتطلق 20 تقريرا استراتيجيا بالتعاون مع نخبة من شركاء ومساهمي المعرفة، إضافة إلى هذا فإن القمة تشكل المنصة الجامعة لأكبر عدد من المنظمات العالمية، إذ تجمع هذا العام أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، كما تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص، ونخبة من العلماء.