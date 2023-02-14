سفير المملكة في ورشة خارطة الطريق السودانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في الخرطوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة «خارطة الطريق للاستمرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة لشرق السودان»، ضمن المرحلة الثالثة من الاتفاق الإطاري، بمشاركة أعضاء مجلس السيادة السوداني والأطراف المعنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية المشتركة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعغر. وتستمر الورشة حتى الخامس عشر من فبراير الجاري.

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