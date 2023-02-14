أمريكا تقتل 12 إرهابيا في الصومال

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وقال البيان، إن «التقييم الأولي هو أن الغارة الحوية قتلت 12 من مقاتلي الشباب». وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية أن الضربة الجوية وقعت على بعد نحو 500 كلم من العاصمة مقديشو.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» مقتل 12 من ميليشيات حركة الشباب الصومالية في ضربة جوية «للدفاع عن النفس» في منطقة نائية من الصومال، إلا أن الحكومة الصومالية قالت إن 20 قتلوا في الضربة الجوية، حسبما قال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر للإذاعة الوطنية.وقال البيان، إن «التقييم الأولي هو أن الغارة الحوية قتلت 12 من مقاتلي الشباب». وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية أن الضربة الجوية وقعت على بعد نحو 500 كلم من العاصمة مقديشو.

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