البيت الأبيض يكشف حقيقة طائرات تجسس أمريكية في المجال الجوي الصيني

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني، لينفي مجددا صحة اتهامات الصين بأن مناطيد أمريكية حلقت على ارتفاع عال في مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022.

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وعندما سُئل خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض لتوضيح ما إن كانت الولايات المتحدة تشغل طائرات في مجال جوي تقول بكين إنه يتبعها، في المجال الجوي الصيني المعترف به دوليا، رفض كيربي ذكر المزيد.

وقال "لا توجد طائرات استطلاع أميركية في المجال الجوي الصيني".