فيروس ماربورغ يقتل 9 أشخاص في غينيا الاستوائية

ياسر رشاد - القاهرة - قضى تسعة أشخاص بفيروس ماربورغ، الحمى النزفية القاتلة الشبيهة بإيبولا في شرق غينيا الاستوائية، البلد الصغير في أفريقيا الوسطى.

وفرضت السلطات حجرا صحيا في إحدى المقاطعات لاحتواء الوباء، حسبما أعلن وزير الصحة، الإثنين، بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تحقق في حالات مشبوهة بالحمى النزفية.

وقال الوزير ميتوها أوندو أيكابا في مؤتمر صحفي إن ثلاثة أشخاص فقط ظهرت عليهم "عوارض طفيفة" للمرض وضعوا في الحجر حاليا في مستشفى في هذه المنطقة الريفية على الحدود مع الغابون والكاميرون. وأضاف أن الأشخاص الثلاثة "ظهرت عليهم عوارض خفيفة (...) تتحسن بشكل إيجابي".

وأكد الوزير أن غينيا الاستوائية "تعلن اليوم حالة التأهب الصحي لتفشي حمى ماربورغ النزفية في مقاطعة كي نتيم وفي منطقة مونغومو (المجاورة)".

ووضعت السلطات "خطة عزل" بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية "للتعامل مع الوباء" في هذه المنطقة المغطاة بغابات استوائية كثيفة في شرق البر الرئيسي لهذا البلد الذي يضم أيضا جزيرتين رئيسيتين.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد.

وتم التعرف على فيروس ماربورغ لأول مرة في عام 1967، عندما حدثت فاشيات من الحمى النزفية في وقت واحد في مختبرات في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا وفي بلغراد بيوغوسلافيا (صربيا الآن)، حيث أصيب 31 شخصًا بالمرض.

ويبدأ المرض فجأة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد

وتوعك، وتظهر على العديد من المرضى علامات نزيف حاد في غضون سبعة أيام. وتتفاوت معدلات الوفيات بين الحالات المصابة من 24٪ إلى 88٪ في حالات التفشي السابقة اعتمادًا على سلالة الفيروس وجودة إدارة الحالة.

ويشمل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أفراد الأسرة وموظفي المستشفى الذين يعتنون بالمرضى المصابين بفيروس ماربورغ ولم يستخدموا تدابير الوقاية والسيطرة المناسبة.

للأسف، قد يكون من الصعب تمييز مرض فيروس ماربورغ (MVD) سريريًا عن الأمراض المعدية الأخرى مثل الملاريا وحمى التيفود وداء الشيغيلات والتهاب السحايا والحمى النزفية الفيروسية الأخرى.

لذا من الضروري التأكد من إصابة الشخص من خلال اختبارات الكشف عن المستضد، واختبارات تحييد المصل، وعزل الفيروس عن طريق زراعة الخلايا.

لا يوجد علاج محدد لمرض فيروس ماربورغ، لكن يجب استخدام العلاج الداعم في المستشفى، والذي يتضمن موازنة سوائل المريض، والحفاظ على حالة الأكسجين وضغط الدم، واستبدال الدم المفقود وعوامل التخثر، وعلاج أي عدوى معقدة.