الأجسام الغامضة تُؤرق الرئيس الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - قصة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، ليست جديدة في الولايات المتحدة "دولة في أمريكا الشمالية"، فتلك الظاهرة الغريبة، شاهدها طوال القرن العشرات من الأمريكيين، بمن فيهم عدد لا بأس به من الطيارين المدنيين والعسكريين، وهناك أفلام تسجيلية صنعها أمريكيون عاديون، وشهادات كثيرة بما فيها شهادات لعسكريين سابقين شغلوا مناصب رفيعة، وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشكيل فريق استخباراتي لجمع معلومات وافية والتحري حول الأجسام الطائرة المجهولة التي تم إسقاطها مُؤخرًا في الأجواء الأمريكية.

ووفقًا لـ "سبوتنيك"، ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين أنه"أصدر الرئيس تعليماته إلى الاستخبارات بإلقاء نظرة واسعة على ظاهرة الأجسام الجوية مجهولة الهوية، وأمر بتشكيل فريق لدراسة تلك الأجسام".

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وأجرى بايدن أول جلسة إحاطة استخباراتية يومية مُخصصة لهذه الظاهرة.

وفي سياق متصل، تشهد العلاقات الأمريكية الصينية، توترًا كبيرًا، في الآونة الآخيرة، وأصبح من المألوف وصف العلاقة بينهما بأنها "حرب باردة"

جديدة، والدليل على ذلك ما حدث الجمعة، بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن رصد ما قالت: " إنه منطاد "تجسس" صيني دخل إلى أجوائها"، في حين قالت بكين: "إن الدخول لم يكن مقصودًا".

وقال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة لم تقم بإسقاط المنطاد، نظرًا لمخاوف مُتعلقة بالسلامة، واحتمال وقوع أضرار بسبب حطامه.

وقالت الصين إن المنطاد الذي يستخدم لأغراض مدنية متمثلة في الأرصاد الجوية، دخل إلى الأجواء الأمريكية على نحو مقصود، لأنه يتمتع بقدرة توجيهية محدودة.

وتُثير هذه الحادثة نقاشًا حول ما يقوله القانون الأمريكي بشأن دخول الطائرات إلى المجال الجوي للبلاد، لأن المنطاد دخل أجواء الولايات المتحدة دون ترخيص مُسبق، حتى وإن لم يكن طائرة.