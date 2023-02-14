فيروس ماربورغ يُثير الرعب في دولة إفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أثار فيروس ماربورغ، الرعب في دولة إفريقية، تقع في وسط أفريقيا من أصغر دول القارة مساحة، تُحدها الكاميرون من الشمال والغابون من الشرق والجنوب ومن الغرب خليج غينيا، وتعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي لغتها الرسمية هي الإسبانية.

ووفقًا لـ "فرانس برس"، تُوفي 9 أشخاص بفيروس ماربورغ الذي يُسبب حمى نزفية قاتلة في شرق غينيا الاستوائية في إفريقيا الوسطى، حيث فرضت السلطات حجرًا صحيًا في إحدى المقاطعات لاحتواء الوباء.

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وقال وزير الصحة ميتوها أوندو أيكابا في مؤتمر صحفي، إن 3 أشخاص فقط ظهرت عليهم "عوارض طفيفة" للمرض وضعوا في الحجر حاليًا في مستشفى في تلك المنطقة الريفية

على الحدود مع الغابون والكاميرون.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة "ظهرت عليهم عوارض خفيفة (...) تتحسن بشكل إيجابي".

وأكد الوزير أن غينيا الاستوائية "تُعلن اليوم حالة التأهب الصحي لتفشي حمى ماربورغ النزفية في مقاطعة كي نتيم وفي منطقة مونغومو (المجاورة)".

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أنها تُحقق في حالات مشبوهة بالحُمى النزفية.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمُصابين أو بالأسطح والمواد.