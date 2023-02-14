حرب السيطرة على عاصمة هايتي تستهدف النساء

مع استمرار قائمة العصابات السامة في هايتي في نهب الدولة الكاريبية المنكوبة بالأزمة، واختطاف وتشريد وابتزاز المدنيين الذين لم يتبق لهم أي شيء، فإنهم يقومون بشكل متزايد بتسليح أجساد النساء في حربهم من أجل السيطرة.

تعيش النساء هناك مع العواقب.

أزمات وكوارث

ومنذ فترة طويلة تعاني هايتي من الأزمات - الكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية والفقر المدقع وموجات الكوليرا - وتحولت هايتي إلى حالة من الفوضى بعد اغتيال الرئيس جوفينيل موس في عام 2021.

ولطالما استخدم العنف الجنسي كأداة حرب في جميع أنحاء العالم، وطريقة بربرية لبث الرعب في المجتمعات وتأكيد السيطرة.

وقالت ريناتا سيغورا، نائبة مدير أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمجموعة الأزمات الدولية: «إن أدواتهم للسيطرة على الناس تنفد».

وانتشر هذا الخوف في أنحاء بورت أو برنس. وأصبح الكثير من الآباء يترددون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة خوفًا من تعرضهم للاختطاف أو الاغتصاب من قبل العصابات.

وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص، فإن الخروج من المنزل يمثل مخاطرة. وكذلك الفرار: حيث تستخدم العصابات التهديد بالاغتصاب لمنع المجتمعات من التخلي عن المناطق التي يسيطرون عليها.

تدمير النسيج

وقالت هيلين لايم، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي، لمجلس الأمن في أواخر يناير إن العصابات تستخدم العنف الجنسي «لتدمير النسيج الاجتماعي للمجتمعات»، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها العصابات المتنافسة. وقالت إنهم يغتصبون الفتيات والفتيان حتى سن العاشرة.

وتفاقم هذا النقص الحاد في الإبلاغ، مما يجعل من الصعب على أي سلطة فهم النطاق الكامل للضرر. وتخشى النساء أن تسعى العصابات للانتقام منهن ويثقن في الشرطة الهايتية بنفس القدر.

كما رفضت الحكومة الحالية في البلاد، التعليق على ما تفعله لمعالجة هذه القضية.