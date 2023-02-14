شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، عقب فوز ليفربول أمام نظيره إيفرتون.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، ويقطع صيامه التهديفي.

وشهدت الجولة تعادل آرسنال أمام نظيره برينتفورد، وفوز مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي، كالتالي:

1 آرسنال، 51 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 48 نقطة.

3 مانشستر يونايتد، 45 نقطة.

4 نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

5 توتنهام، 39 نقطة.

6 برايتون، 35 نقطة.

7 فولهام، 35 نقطة.

8 برينتفورد، 34 نقطة.

9 ليفربول، 32 نقطة.

10 تشيلسي، 31 نقطة.

11 أستون فيلا، 28 نقطة.

12 كريستال بالاس، 25 نقطة.

13 ليستر سيتي، 24 نقطة.

14 نوتينجهام فورست، 24 نقطة.

15 ولفرهامبتون، 23 نقطة.

16 وست هام، 20 نقطة.

17 ليدز يونايتد، 19 نقطة.

18 إيفرتون، 18 نقطة.

19 بورنموث، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون، 15 نقطة.