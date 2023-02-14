شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، للتهديف مرة آخرى بعد غياب طويل، بهدف في شباك إيفرتون، ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، ويقطع صيامه التهديفي.

وارتفع رصيد محمد صلاح، إلى ثمانية أهداف، في الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 25 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 17 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 14 هدفا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 12 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 10 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.