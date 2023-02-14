شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل مئوية جديدة في البريميرليج بعد فوز ليفربول على إيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي إيفرتون، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين الموافق الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.

صلاح يكتب التاريخ في الدوري الانجليزي

وحقق النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رقمًا مميزًا بعدما سجل هدفًا في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من البريميرليج.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية، فإن محمد صلاح اللاعب الثالث عشر في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يساهم في 100 هدف في البطولة على ملعب واحد.

وأوضحت أن محمد صلاح سجل 71 هدفًا وصنع 29 هدفًا على ملعب "الأنفيلد".

وأشارت إلى أن محمد صلاح حقق ذلك في 104 مباريات، ليصبح ثالث أسرع لاعب تحقيقًا لذلك بعد تيري هنري (92 مباراة في ملعب هايبري)، وآلان شيرر (74 مباراة في ملعب إيوود بارك).

موقف ليفربول من جدول ترتيب الدوري

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 32، محتلا بها المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 18 بالمركز الثامن عشر.