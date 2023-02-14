«آلاف من القوات» .. روسيا تبدأ هجوم كبير على أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم (الاثنين)، إن هجوماً كان مرتقباً منذ وقت طويل للقوات الروسية ضد أوكرانيا بدأ بالفعل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ستولتنبرغ في مقر الناتو ببروكسل، «أظن أن الحقيقة هي أننا شهدنا البداية بالفعل». وأضاف أن روسيا تنشر بالفعل «آلافاً وآلافاً من المزيد من القوات، وتتقبل معدلاً عالياً للغاية للخسائر في الأرواح، وتتكبد خسائر كبيرة، لكنها تضغط على الأوكرانيين». وأشار إلى أن «ما ينقص روسيا هو الجودة، ويحاولون (الروس) تعويضه في الكم».

وبيّن ستولتنبرغ قبيل اجتماع نحو 50 دولة بقيادة الولايات المتحدة يُعقد غداً الثلاثاء، لتنسيق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا: «بالنسبة لي، هذا يبرز أهمية التوقيت. فالأمر الملح هو تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة». وأضاف: «نحن في سباق فيما يتعلق باللوجيستيات». وقال: «لا بد أن تصل القدرات الأساسية مثل الذخيرة والوقود وقطع الغيار إلى أوكرانيا، قبل أن تستطيع روسيا امتلاك زمام المبادرة في ميدان القتال. السرعة سوف تنقذ الأرواح».

يُذكر أن أوكرانيا وحلفاءها يقولون منذ أسابيع إنهم يتوقعون هجوماً روسياً كبيراً في الشرق مع اقتراب الربيع.