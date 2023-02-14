شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس عربية النواب: العلاقات المصرية السعودية على مر الزمان تاريخية واستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية على مر الزمان تاريخية واستراتيجية، وشهدت خلال الـ8 سنوات الماضية، زخما كبيرا خاصة في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين الدولتين بهدف مواجهة أزمات وتحديات واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي والخليجي .

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الرياض تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%"، وهذا يعكس حجم التبادل والتعاون بين البلدين والعلاقات الطيبة والتاريخية الممتدة عبر التاريخ والتى لن ينجح أحد فى النيل منها، ويمثل البلدين صمام الأمان للمنطقة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد، أن مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطى الأجنبى، ولولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة، كانت كاشفه وتحمل كل معانى التقدير من الدولة المصرية للأشقاء العرب.