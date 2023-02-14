شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش مشيدا باتفاقيات التنقيب عن البترول: تنعكس إيجابا على الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى التى ناقشها مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، قائلا: "اليوم نرى انطلاقة الدولة القوية للاستفادة من مواردها الطبيعية، التى تنعكس إيجاباً على الاستثمار، وعلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه التحديات سواء الداخلية أو الخارجية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة 7 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت والبترول فى مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية، منها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام فى منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب وادى النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع) ٫ ومشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأضاف "درويش": "صحيح أن هناك تحديات تواجه العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات أظهرت قوة مصر الرائدة فى امتلاك قرارها واستعادة مركزها القوى على المستوى الإقليمى أو المستوى الدولي".

وتابع النائب عمرو درويش: أى اتفاقية تخص الثروات الطبيعية نوافق عليها، وأحيى القيادة السياسية التى استطاعت أن تكون عند التزامها بتحويل مصر إلى مصدر ومركز إقليمى قوى للطاقة ينعكس على المواطن إيجاباً ونرى الحياة الكريمة والبنية التحتية وغيرها".