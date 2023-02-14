شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: مصر حريصة على تنمية العلاقات مع الأشقاء بالسعودية وندرك أننا نواجه متربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان العلاقات المصرية السعودية هي علاقات متميزة، وأظن ان تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة الحكومات إشارة مهمة على ان مصر تبنى شراكاتها مع دول الخليج وفقا لقواعد المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة واننا حريصين بطبيعة الحال على تنمية وتطوير العلاقات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وندرك تماما أن هناك قوى متربصة بهذه العلاقات

وأوضح فهمى ان الرئيس السيسي ذكر في دبي ما نصه ان هناك دعم كبير تلقته مصر من الأشقاء في الخليج في 2011 ولولا هذا الدعم لما وقفت مصر في إشارة واضحة للسعودية والامارات والكويت ،كما لفت الى ان المملكة العربية السعودية كان لها مواقف إيجابية كثيرة وتربطنا بها مصالح عديدة بما يتطلب تنسيقا بين القاهرة والرياض

واكد فهمى ان هناك ثوابت في العلاقات المصرية السعودية ،وهناك ثوابت في النظام الإقليمي العربي وكيفية بناء علاقات اكثر حضورا في الإقليم لمواجهة التحديات الشرق أوسطية وتحديات دول الجوار الإقليمي بما يؤكد على الحرص على تجاوز اى تباينات في الرؤى ،تبقى السعودية مهمة لمصر في كل هذه المجالات ،ونحن حريصين على دعم هذه العلاقات وتنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالحنا المباشرة في هذا الاطار واعتقد ان اشادات الرئيس السيسي والمسؤولين تمضى في هذا الاطار والاشقاء في السعودية يقدرون ذلك ويتفهمون مواقف مصر الداعمة للأمن القومي العربي .