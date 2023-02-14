شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تحرير السياسة الدولية: مصر والسعودية ركائز الاستقرار بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أبو الفضل الإسناوي مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات قديمة وراسخة وذات ثقل استراتيجي وربما تكون مصر والسعودية ومعهم الإمارات هم ركائز استقرار المنطقة العربية ،وهناك حوار بين الدولتين خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضايا الدول العربية ذات الأزمات مثل الدعم الكامل للدولة الفلسطينية .

وأوضح، هناك تعاون وثيق بين الدولتين في مشروعات اقتصادية كثيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ،وهناك مواقف موحدة بين الدولتين في المواقف الدولية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وهناك تقارب في وجهات النظر.