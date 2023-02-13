قوات الحدود تعلن اعتقال 18 متسللاً شرقي العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة قوات الحدود، الاثنين، عن اعتقال 18 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود شرقي العراق,



وقالت القيادة في بيان، إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الثالث اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة وفي عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على (18) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".