الأردن يُواصل دعم ضحايا زلزال سوريا

ياسر رشاد - القاهرة -

تُواصل العديد من دول العالم، دعم سوريا في أعقاب الزلزال المُدمر الذي ضربها في الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار، سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية قافلة إغاثة مكونة من 14 شاحنة إلى الأشقاء في سوريا، محملة بأدوية ومواد غذائية وبطانيات ومياه شرب صحية، لإيصالها للمناطق المتضررة في دمشق، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر- نصيب)، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من سوريا وتركيا.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان اليوم الاثنين، أن الهيئة العليا للإغاثة في سوريا تسلمت سبع شاحنات من القافلة، وتسلمت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا سبع شاحنات أخرى؛ لتوزيعها على المتضررين في المناطق المنكوبة.

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وقال المجالي إن الأردن مستمر بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في سوريا وتركيا؛ لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.

من ناحية أخرى، أعلن محافظ إدلب السورية، ثائر سلهب، أن السلطات السورية مستعدة لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى إدلب، لكن المسلحين يمنعون ذلك.

وقال سلهب: "الدولة السورية مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لإدلب، ولكن المسلحون والمتعاونون معهم يمنعون ذلك".

وأشار إلى أن الدولة السورية أعلنت مسؤوليتها عن جميع المواطنين، بغض النظر عما إذا كانوا في مناطق سيطرة دمشق أو خارجها. لكن، هذه المسألة تعتمد الآن على "الطرف الآخر".