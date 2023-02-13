فرق الإنقاذ تنتشل رجل قضى 183 ساعة تحت الأنقاض

ياسر رشاد - القاهرة -

أصبح زلزال شرق المتوسط الزلزال الخامس فتكًا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى جنوبي تركيا وشمال سوريا 36 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجُثث من تحت أنقاض المباني المُدمرة في البلدين، وفي هذا السياق، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال رجل أمضى 183 ساعة تحت أنقاض مبنى دمّره الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ووفقًا لـ "الأناضول" التركية، نجحت الفرق في إنقاذ المواطن حسين بربر، من تحت أنقاض منزله في مدينة أنطاكيا، ونقل إلى المستشفى مباشرة عقب إنقاذه.

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كما نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مرور 181 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل أسبوع.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفل

هارون (8 أعوام) وشقيقه الأكبر أيوب هان (15 عامًا)، من تحت أنقاض منزلهما في مدينة أنطاكية بولاية هطاي.

كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي، من إنقاذ طفل عمره 12 عاما يدعى "قآن" من تحت الأنقاض بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.