الناتو يكشف موعد إنتاج الذخائر الثقيلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، موعد إنتاج الذخائر الثقيلة، مُؤكدًا أنه سيستغرق "28 شهرًا"، مُوضحًا أن إعادة ملء مخازن ترسانات دول الحلف العسكرية، ستتطلب عامين ونصف، بدلاً من عام واحد، كما كان عليه الحال في السابق.

وأشار ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي، قبيل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، إلى أن إمدادات الأسلحة الكبيرة التي قدمها حلف الناتو لأوكرانيا، استنزفت مخزوناته من الذخائر، لأن استهلاك أوكرانيا للذخائر، يفوق وتيرة إنتاج الحلف لها بعدة أضعاف.

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وصرحت روسيا مرارًا على لسان العديد من مسؤوليها، بأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يُحيدها عن تحقيق أهدافها، وإنما

سيُطيل أمد الصراع، ويُزيد أعداد الضحايا.

من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم "الناتو" يوم الأحد، أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن المتحدث، أن "مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق".

وأشار تقرير الوكالة إلى أن الناتو أصبح هدفا لهجوم قراصنة.

هذا، وقال الحلف إن الهجوم طالت عدة مواقع في وقت واحد.

وأشار ممثل الناتو إلى أن خبراء الإنترنت في الحلف يُشاركون بنشاط فيما حدث.