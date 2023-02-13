روسيا ترد بقوة على تصريحات الرئيس الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - لا تُشكل الضغوط الخارجية والعقوبات، عقبة أمام التعاون بين موسكو وطهران، بل على العكس من ذلك، فإن القيود غير القانونية المُستمرة تُساعد فقط في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هكذا صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن دعم طهران لموسكو قد ينطوي على مزيد من العقوبات ضد إيران وعزلة أكبر لروسيا.

ووفقًا لـ "تاس" الروسية، قالت زاخاروفا، إن "روسيا وإيران تعملان على تنمية تعاون ثنائي قائم على تبادل المنفعة بغض النظر عن رأي الغرب".

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وأضافت المسئولة الروسية، أن الضغوط الخارجية والعقوبات لا تُمثل عقبة أمام تطوير العلاقات بين موسكو وطهران، وأنه "على العكس تمامًا، فإن القيود غير المشروعة لديها القدرة على المساعدة في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لنمو التجارة الروسية الإيرانية التي

برزت خلال السنوات الماضية".



وأشارت زاخاروفا، إلى أن التجارة الروسية الإيرانية في عام 2022 قفزت بنسبة وصلت 20.2٪ "وبلغت قرابة خمسة مليارات دولار أمريكي، مُضيفة أن رجال الأعمال يدخلون أسواقًا جديدة في كلا البلدين، "مما يخلق ظروفًا أمام حقيق مزيد من التوسع في التعاون الثنائي، أولاً وقبل كل شيء، في المجال التجاري والاقتصادي". كما شددت على أن الدولتان تسترشدان بمصالح شعبيهما.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كواليس اجتماع مجلس الأمن الروسي، إذ استدعى وزير الخارجية سيرجي لافروف، لإطلاعه على نتائج جولته في إفريقيا مُؤخرًا.