موسكو تجهز لعقد قمة روسية إفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كواليس اجتماع مجلس الأمن الروسي، إذ استدعى وزير الخارجية سيرجي لافروف، لإطلاعه على نتائج جولته في إفريقيا مُؤخرًا.

ووفقًا لـ "نوفوستي" الروسية، قال بوتين، "لافروف يعمل على التحضير للقمة الروسية الإفريقية، وأجرى جولة عمل شملت عدة دول صديقة، ودعونا نطلب منه أن يطلعنا اليوم على نتائج جولته".

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وستُعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في روسيا عام 2023، ووقع بوتين في يوليو 2022 مرسومًا بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير للقمة.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس الروسي "بوتين" إلى دور الدبلوماسيين

الروس في عرقلة خطط الغرب لعزل روسيا وتكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع الدولي.

وتابع بوتين: "يُمكن لوزارة الخارجية الروسية أن تفخر بحق بتقاليدها المجيدة، وتحتاج البلاد إلى أفضل صفات الخدمة الدبلوماسية في سياق الحرب الهجينة التي شنت ضد روسيا، عندما يكون من المُهم للغاية استخدام أدوات السياسة الخارجية بأقصى قدر من الكفاءة لحماية سيادة دولتنا وأمننا القومي".