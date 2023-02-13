روسيا تقصف باخموت والقوات الأوكرانية تستعد لمواجهة محتملة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون في الجيش الأوكراني، إن مدينة باخموت شرق البلاد تعرضت لقصف مدفعي روسي كثيف اليوم الإثنين فيما استعدت القوات الأوكرانية هناك لهجمات برية محتملة.

وقال نائب قائد كتيبة، إنه تم تحصين المواقع في باخموت ولم يسمح بالدخول سوى لمن لهم دور عسكري. وأضاف أن أي مدني لا يزال يرغب في مغادرة المدينة سيتعين عليه مواجهة النيران القادمة.

وتعتبر باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك هدفا رئيسيا للغزو الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تركت أشهر من القصف الروسي أجزاء كبيرة منها بالفعل في حالة خراب.

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ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي وتوقع هجوم كبير جديد من الكرملين، زادت حدة الوضع هناك.

وقال فولوديمير نازارينكو نائب قائد كتيبة سفوبودا الأوكرانية: "المدينة وضواحيها ومحيطها بالكامل، وبشكل أساسي جهة باخموت بأكملها وكوستيانتينيفكا، تتعرض لقصف جنوني فوضوي".

وأضاف: "المدفعية تقصف كل طريق بطريقة فوضوية".

وأشار نازارينكو إلى أنه على الرغم من عدم وجود قتال في وسط المدينة حاليا إلا أن قوات الدفاع مستعدة لمواجهة

أي هجوم.

وقال: المدينة حصن، كل موقع وكل شارع هناك، كل مبنى تقريبا يشكل حصنا.

ومن شأن الاستيلاء على باخموت أن يمنح بوتين موطئ قدم جديدا في منطقة دونيتسك وانتصارا نادرا بعد عدة أشهر من الانتكاسات. ويقود الهجوم الروسي مرتزقة من مجموعة فاجنر يحققون مكاسب صغيرة ولكن مستمرة.

وتشكل منطقتا دونيتسك ولوجانسك معا منطقة دونباس التي تمثل قلب أوكرانيا الصناعي. وتحتل روسيا المنطقة جزئيا وترغب في السيطرة الكاملة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقدمت بضعة كيلومترات على طول الخطوط الأمامية، دون أن تحدد بشكل دقيق مكان التقدم في منطقة الحرب التي تشمل عدة مواقع في الجنوب والشرق.