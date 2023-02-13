النرويج: روسيا تمثل تهديدًا لأوروبا بأكملها

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون في المخابرات النرويجية، اليوم الإثنين، إن روسيا تعد التهديد الأمني الرئيسي لأوروبا بأكملها وستظل كذلك لفترة طويلة، محذرين من وقوع هجمات إرهابية في البلاد على خلفية حرق القرآن في الدول الاسكندنافية.

وقال وزير الدفاع بيورن أريلد غرام: "تشكل روسيا اليوم أكبر تهديد للأمن النرويجي والأوروبي، وستظل مواجهتها مع الغرب طويلة الأمد".

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جاءت تصريحات أريلد غرام بعد تلقي الحكومة التقييم السنوي لأجهزة الأمن النرويجية الثلاث، وكالات الاستخبارات المحلية والأجنبية وهيئة الأمن القومي النرويجية، بشأن التهديدات التي تواجه البلاد.

وقال بيت جانجاس، رئيس جهاز الأمن الداخلي، المعروف باختصار بي إس تي: قد ينظر إلى حرق القرآن باعتباره عملا مسيئا أو استفزازيا، ونتوقع حدوث مثل هذه الأحداث أيضا عام 2023 في النرويج، وأضاف: عندما تقع مثل هذه الأحداث في النرويج، تزداد احتمالية التطرف والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد النرويج في نهاية المطاف.

ورغم التحذيرات، لا يزال مستوى التهديد الإرهابي المحلي في النرويج مستقرا عند مستوى معتدل.

وقال نائب رئيس جهاز المخابرات النرويجي الأجنبي لارس نوردروم إن منشآت النفط والغاز النرويجية قد تكون عرضة لأعمال تخريب روسية.

وحذرت رئيسة هيئة الأمن القومي النرويجية، صوفي نيستروم، من معاناة دول أوروبا كافة إذا تعرضت منشآت الغاز والنفط النرويجية للقصف.

وقال نوردرم تشكل النرويج الآن أهم مورد للطاقة لأوروبا بعد وقف روسيا صادراتها من الغاز إلى الغرب، لكن تقديرات جهاز الأمن الداخلي تشير إلى أنه من غير المرجح أن تنفذ روسيا أي عملية تخريبية على الأراضي النرويجية هذا العام.