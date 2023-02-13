حادث مأساوى لرضيع يشعل الإعلام الأمريكى

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت وسائل الإعلام الأمريكية حادث وفاة طفل فى الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 14 شهراً اختناقاً، بسبب عربة الأطفال المزدوجة بعد أن انحصرت رقبته بين أنبوب المظلة ومسند الذراع لعربة الأطفال المزدوج كان والد الطفل فى مكان قريب، لكنه لم يتمكن من رؤية مسند الذراع والمظلة بوضوح.

كما أصيب طفل يبلغ من العمر 17 شهراً بكدمات فى الرقبة فى حادثة منفصلة.

وأصدرت الشركة المصنعة بياناً أكدت فيه: «كان من الممكن تجنب هذا الحادث المأساوى والنادر للغاية إذا لم يسمح للطفل الصغير بالتسلق واللعب

فى عربة الأطفال، التى لم تكن تستخدم على النحو المنشود فى ذلك الوقت» ما دفع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية فى الولايات المتحدة الرد ببيان وتأكيد تحذيرها بشأن مخاطر بعض عربات الأطفال التى تحمل علامة Baby Trend الشهيرة، وانتقدت بشدة الشركة المصنعة لعربة الأطفال لإصدارها «بياناً غير دقيق بشكل واضح» عن سلامة منتجاتها وموقف الوكالة عليها.