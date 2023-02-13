أوكرانيا تتدرب على دبابات ليوبارد 2 القتالية لوقف روسيا

اندلعت معارك ضارية خارج مدينة باخموت حيث دفعت القوات الروسية تقدمها نحو المدينة الشرقية بقصف عنيف وهجمات مشاة، حسبما أفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة عدد كبير خلال الحرب.

فيما قالت نادين كروجر المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين إن الجنود الأوكرانيين بدأوا التدريب على دبابات ليوبارد 2 القتالية.

حلفاء غربيون

وقال المكتب الرئاسي إن الوضع في ضاحية باراسكوفيفكا الشمالية بولاية باخموت «صعب»، حيث واصلت القوات الروسية قصف المنطقة بـ «عمليات قصف واقتحام مكثفة». كما تتعرض بلدة فوهليدار المجاورة لقصف عنيف.

لذا تعهدت ألمانيا بتسليم 14 دبابة إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس.

وحث الأمين العام ينس ستولتنبرغ مرة أخرى حلفاء أوكرانيا الغربيين على زيادة دعمهم العسكري. وردا على سؤال عن توقع متى يبدأ يبدأ هجوم الربيع الروسي المزعوم، قال ستولتنبرغ إن «الحقيقة هي أننا رأينا البداية بالفعل».

عشرات المدن

وقصفت القوات الروسية عشرات المدن والقرى في منطقة دونيتسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية بما في ذلك دروزكيفكا، حيث أصاب صاروخ مستشفى في بوكروفسك، ودمر القصف سبعة منازل وروضة أطفال.

وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو: «القصف مكثف، والروس يحشدون المزيد من القوات لشن هجوم على المدن الآمنة». «نحن نشهد معركة صعبة للغاية لا يدخر فيها الروس لا أنفسهم ولا منا».

وفي منطقة لوهانسك المجاورة، انسحبت القوات الروسية بعد عدة أيام من القتال العنيف بالقرب من مدينة كريمينا الرئيسية، على الرغم من أنها «لم تنفد من القوة»، حسبما صرح حاكم لوانسك سيرهي هايدي للتلفزيون الأوكراني.

20 قرية

وفي منطقة خيرسون الجنوبية المحتلة جزئياً، أصابت نيران المدفعية أكثر من 20 مدينة وقرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما في ذلك العاصمة الإقليمية التي تحمل نفس الاسم، والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في نوفمبر. قُتل رجلان في إحدى القرى عندما دهست سيارتهما لغما أرضيا. وفي منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة أسفر القصف الروسي لمدينة نيكوبول عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. كما ألحق القصف أضرارا بمبنى سكني ومنشأة لمعالجة المياه وكلية.

تعزيز التحصينات

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعزز التحصينات الدفاعية على حافة جبهة القتال في جنوب أوكرانيا لحماية جناحها، على الرغم من تركيزها على منطقة دونباس. وقالت الوزارة: «يتضح هذا من خلال استمرار بناء التحصينات الدفاعية في ولايتي زابوريزهزهيا ولوهانسك ونشر الأفراد».

تحذير أمريكي

وأصدرت السفارة الأمريكية في موسكو تحذيرًا آخر للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا خوفًا من المضايقات أو الاحتجاز، وحثتهم على المغادرة فورًا إذا اضطروا للسفر إلى هناك.

وأشار التحذير إلى «احتمال تعرض المواطنين الأمريكيين للمضايقة واستبعادهم من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس، والتطبيق التعسفي للقانون المحلي، والرحلات الجوية المحدودة من وإلى روسيا، والقدرة المحدودة للسفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في روسيا، و احتمال الإرهاب».

كما أشارت السفارة إلى أن السلطات الروسية قد تكتسح المواطنين الأمريكيين الذين يحملون الجنسية الروسية في عملية تعبئة متجددة محتملة لجنود الاحتياط.

تطورات جديدة:

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن جولة ثانية من التعبئة تلوح في الأفق.

على الرغم من فرار العديد من الناس من مقاطعة دونيتسك حيث يتركز الجزء الأكبر من القتال، فإن أولئك الذين اختاروا البقاء يعتمدون على إيصال مساعدات متفرقة من الغذاء والماء.

في مدينة سفياتوهيرسك بشمال دونيتسك، يعتمد عدد قليل من السكان الذين بقوا على متطوعين مع منظمة World Central Kitchen للحصول على الطعام والإمدادات اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة.

بينما غطت الثلوج المنطقة، مما أخفى الدمار الهائل من القصف المتكرر والقتال العنيف.