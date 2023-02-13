شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي إيفرتون، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره نادي إيفرتون، في ديربي المرسيسيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - ستيفان باجيستيش.

خط الهجوم: داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

موقف الفريقين من جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد فريق إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.