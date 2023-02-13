انت الان تتابع خبر واشنطن: نتابع أنشطة الطيران الروسي في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، خلال مؤتمر أمني في واشنطن، إن "التصعيد يمثل القلق الأكبر، نظرا للوضع في أوروبا وأوكرانيا". وأضاف أن الولايات المتحدة ترصد أنشطة المقاتلات الروسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل يومي، وتتابعها باهتمام.

وأشار إلى أنه في حال اقتراب المقاتلات الروسية من المواقع الأمريكية، تراقبها طائرات القوات الجوية الأمريكية وأن جميع الخطوات لمنع وقوع الصدامات تبحث عبر خط الاتصال الخاص لمنع التصعيد.

وأكد أن الطائرات الروسية تتصرف بشكل مماثل تجاه الطائرات الأمريكية.