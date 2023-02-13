نائب يدعو الى الشروع بنظام ضريبي جديد

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، الاثنين، أن هناك تجار حروب يستفيدون من الأزمات في اشارة الى "ازمة الدولار"، داعياً الى الشروع بنظام ضريبي جديد.



وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "أداء البنك المركزي والحزمة الأخيرة يجب أن يكون هناك تبسيط للإجراءات أكثر لصغار التجار ليتمكنوا من الحصول على حولات بنكية".

وأضاف "نحتاج الى تجميد الضرائب والشروع بنظام ضريبي جديد ونحتاج الى الجدية بتبسيط الإجراءات"، مشيراً الى أن "هناك تجار حروب يستفيدون من الأزمات".

ولفت الكاظمي الى أن "الحوالات من البنك المركزي تذهب الى نظام الامتثال"، مؤكداً أن "هناك من يستفيد من الفرق الشاسع بين بيع العملة".

وتابع أن "الولايات المتحدة تفرض علينا بيع النفط بالدولار وإيداع بقيمة النفط في الفيدرالي الأمريكي وفرض قطيعة على العراق من دول الجوار، يبين مدى التعسف الذي تتعامل به الولايات المتحدة".