شكرا لقرائتكم خبر أمير قطر: سنقف مع الأشقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته لتركيا، دعم بلاده وتضامنها مع الأشقاء جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

وقال أمير قطر في تغريدة «اطلعنا في الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا»، وأضاف قائلا «نؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة».

واختتم أمير قطر زيارة رسمية إلى إسطنبول استمرت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس إردوغان، وتعد الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ الزلزال المدمر.